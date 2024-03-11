Польські протестувальники та поліціянти почали зупиняти українські автобуси з пасажирами. Фото: Олександр Кубраков/Х

На українсько-польському кордоні протестувальники почали блокувати пасажирські автобуси. Також автобуси зупиняє польська поліція.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень», — написав він.

Міністр наголосив, що ці дії є неприпустимими по відношенню до громадян України.

«Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу», — додав Олександр Кубраков.

Посол України у Польщі Василь Зварич повідомив, що блокування руху відбувається перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Туди вирушив консул України в Любліні.

Станом на сьогодні мітингарі ускладнюють або блокують рух у напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ — Ягодин», «Зосін — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Гребене — Рава-Руська», «Медика — Шегині».