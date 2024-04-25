Повінь у Кенії. Фото: Simon Maina/AFP/Getty Images

Майже половину Кенії з березня охопила повінь, внаслідок якої щонайменше 32 людини загинули, а 103 тисячі 500 — постраждали.

Про це повідомляє CNN.

Із середини березня у Кенії були зареєстровані сильні дощі, але протягом останнього тижня зливи посилилися, що призвело до масових повеней. Кенійський Червоний Хрест здійснив понад 188 рятувальних операцій з початку березня.

Деякі дороги в столиці Кенії Найробі були закриті в середу, а декілька районів міста залишилися затопленими після ще одного дня сильних дощів.

— Ситуація в Найробі загострилася до крайнього рівня. Нам потрібні усі національні екстрені служби, мобілізовані для порятунку життів, — заявив сенатор міста Едвін Сіфуна.

Він поділився відеокадрами де видно, що мешканці міста опинилися у пастці на дахах своїх будинків у неофіційному поселенні в Найробі.

Водночас метеорологічний департамент Кенії попередив, що сильні або дуже сильні опади триватимуть у деяких частинах країни і в четвер.

Нагадаємо, вранці 3 квітня на Тайвані сталася серія землетрусів магнітудою 7,4 бала. Це найсильніші землетруси, що сколихнули острів, за останні 25 років.