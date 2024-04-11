У ніч проти 11 квітня сили протиповітряної оборони збили 18 із 42 крилатих ракет, а також 39 із 40 ударних безпілотників типу Shahed, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни протягом ночі випустили 82 засоби повітряного нападу:
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою вдалося знищити 57 повітряних цілей:
Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».
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У ніч проти 11 квітня сили протиповітряної оборони збили 18 із 42 крилатих ракет, а також 39 із 40 ударних безпілотників типу Shahed, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни протягом ночі випустили 82 засоби повітряного нападу:
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою вдалося знищити 57 повітряних цілей:
Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».