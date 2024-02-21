На Миколаївщині 20 лютого виникло 5 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївської області

У вівторок, 20 лютого миколаївські вогнеборці пʼять разів гасили пожежі. Горіли житлові будинки у Снігурівці, Новій Одесі та Миколаєві.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

У Заводському районі Миколаєва пожежники загасили майстерню на першому поверсі двоповерхової будівлі площею 20 квадратних метрів. Також горіла адміністративна будівля приватного підприємства в Інгульському районі.

Під час пожежі постраждав 44-річний чоловік. Його госпіталізували до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги — він отруївся продуктами горіння.

За даними рятувальників, було врятовано адмінбудівлю, житловий будинок, два господарські будівлі, літню кухню та складське приміщення.

Загалом для ліквідації пожеж від ДСНС за минулу добу залучалося понад 35 пожежників, 9 одиниць спецтехніки.

На Миколаївщині 20 лютого виникло 5 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївської області

На Миколаївщині 20 лютого виникло 5 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївської області

На Миколаївщині 20 лютого виникло 5 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївської області

На Миколаївщині 20 лютого виникло 5 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївської області

На Миколаївщині 20 лютого виникло 5 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївської області

На Миколаївщині 20 лютого виникло 5 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, у Миколаївській області з 19 на 20 лютого внаслідок пожежі загинули троє людей, ще одна жінка отримала опіки.