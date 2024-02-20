На Миколаївщині на пожежі загинуло троє людей. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

На території Миколаївської області з 19 на 20 лютого зареєстровано шість пожеж. Через пожежі загинуло троє людей, ще одна жінка отримала опіки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що інциденти, які призвели до загибелі громадян стались у селі Мирне Нечаянської територіальної громади на місці вогнеборці виявили тіло жінки 1980 року народження та чоловіка 1954 року народження. Також у селі Малодворянка Єланецької територіальної громади рятувальники виявили знайшли тіло чоловіка 1960 року народження.

Окрім того, під час пожежі господарчої споруди на території приватного домоволодіння в селі Новочудневе Володимирівської територіальної громади постраждала жінка 1995 року народження. Жінка самостійно намагалась загасити пожежу, в результаті чого отримала опіки рук. Від госпіталізації постраждала відмовилась.

Рятувальники зазначають, що серед причин, які призводили до загорянь, знову реєструються випадки порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Нагадаємо, 11 лютого у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.

Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.

До того ж, 14 лютого, у Миколаївській області вогнеборці тричі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.

У понеділок, 19 лютого, загасили пожежу у житловому будинку у селі Мирне Нечаянської територіальної громади Миколаївського району.