Пожежа у житлового будинку у центрі Миколаєва, 25 грудня, 2023 року. Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У середу, 14 лютого у Миколаївській області вогнеборці тричі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За інформацією вогнеборців, про пожежу в Первомайську повідомили о 10:44. Вогнеборці 23 державної пожежно-рятувальної частини пожежу в гаражі о 10:53 локалізували та о 11:40 ліквідували на площі 25 квадратних метрів. Наразі причина виникнення встановлюється.

Згодом, друга пожежа сталася о 18:23 в кімнаті житлового будинку у селищі міського типу Казанка Баштанського район. Рятувальники локалізували рятувальники 17 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували о 18:55 на площі 5 квадратних метрів. Причина виникнення встановлюється.

Про третій епізод о 18:02 до оперативно-диспетчерської служби сповістили про те, що зайнялась неексплуатуєма будівля садово-виноградного товариства державної пожежно-рятувальної частини «Металург» селищі Галицинове Миколаївського району. Її приборкали вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони о 18:47 на площі 10 квадратних метрів. Причина виникнення — необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.

Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.