Пожежа у селі Мирне, 19 лютого, 2024 року. Фото: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області

У селі Мирне, що на Миколаївщині 19 лютого вогнеборці загасили пожежу у житловому будинку.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Пожежа на Миколаївщині. Фото: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області

Зазначається, що на місце направлено відділення 19 державної пожежно-рятувальної частини.

Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей — жінки 1980 року народження та чоловіка 1954 року народження.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 04:57 на площі 40 квадратних метрів, її попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Від ДСНС на місці працювали 7 рятувальників, залучено 2 спецавтомобілі.

Нагадаємо, 11 лютого у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.

Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.

У середу, 14 лютого, у Миколаївській області вогнеборці тричі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.