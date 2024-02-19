У селі Мирне, що на Миколаївщині 19 лютого вогнеборці загасили пожежу у житловому будинку.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що на місце направлено відділення 19 державної пожежно-рятувальної частини.
Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей — жінки 1980 року народження та чоловіка 1954 року народження.
Вогнеборці ліквідували пожежу о 04:57 на площі 40 квадратних метрів, її попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Від ДСНС на місці працювали 7 рятувальників, залучено 2 спецавтомобілі.
Нагадаємо, 11 лютого у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.
Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.
У середу, 14 лютого, у Миколаївській області вогнеборці тричі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.
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У селі Мирне, що на Миколаївщині 19 лютого вогнеборці загасили пожежу у житловому будинку.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що на місце направлено відділення 19 державної пожежно-рятувальної частини.
Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей — жінки 1980 року народження та чоловіка 1954 року народження.
Вогнеборці ліквідували пожежу о 04:57 на площі 40 квадратних метрів, її попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Від ДСНС на місці працювали 7 рятувальників, залучено 2 спецавтомобілі.
Нагадаємо, 11 лютого у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.
Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.
У середу, 14 лютого, у Миколаївській області вогнеборці тричі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.