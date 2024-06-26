Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 червня / Фото: ДСНС

Миколаївські надзвичайники наголосили, що попри всі заклики до громадян стосовно дотримання правил пожежної безпеки та прохання не провокувати займань на відкритих територіях, випадки пожеж в екосистемах продовжують виникати і з кожним днем їх все більше й більше.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, за вчора відбулося 22 пожежі. Горіли в кожному районі області суха трава, сміття, чагарники та очерети загальною площею близько 19 гектарів.

За словами вогнеборців, в переважній більшості причинами займань ставала недбалість та необережність громадян, в одному випадку сухостій загорівся через падіння боєприпасів та уламків від них.

Пожежі гасили майже 100 вогнеборців, залучались 22 спецавтомобілі. Також допомагали місцеві пожежні охорони з Коблеве, Рибаківки, Пересадівки та Щербанів.

У ДСНС зазначили, що спільними зусиллями вдалося вберегти від вогню пʼять котеджних та один житловий будинки. «А ось збитки та шкода, яка завдана навколишньому середовищу, величезна».

«Шановні громадяни! Схаменіться, не паліть сухостої! Для ліквідації таких пожеж залучаються чималі сили та засоби, люди вимушені дихати продуктами горіння, під загрозою знищення опиняються матеріальні надбання. І все це через чиїсь необачні дії», — наголошують у ДСНС.

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 червня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 червня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 червня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 червня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 червня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 червня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 червня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 червня / Фото: ДСНС

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.