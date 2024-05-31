Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС

Минулої доби вогнеборці тричі залучались на гасіння пожеж сухостою на відкритих територіях. Горіли суха трава, сміття та очерет у Миколаєві та Миколаївському районі на загальній площі понад 3,5 гектари.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Рятувальники зазначають, що від початку року вже зареєстровано 355 пожеж сухостою на Миколаївщині. Серед поширених причин: необережне поводження з вогнем, підпали та інші.

Нагадаємо, станом на 10 квітня цього року, через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області виникло 204 пожежі в екосистемах. У ДСНС наголошують, що причинами численних пожеж у природних екосистемах є необережне поводження з вогнем дітей та дорослих, спалювання сміття поблизу житлових будинків і на території, прилеглій до лісових масивів, іскри з вихлопних труб автотранспорту, блискавки, самозаймання промасленого обтирального матеріалу, ефект фокусування сонячних променів на склі та консервних бляшанках, залишених людьми на природі.