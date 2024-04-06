Протягом доби 5 квітня вогнеборці чотири рази залучались до гасіння пожеж, які виникли в Миколаївській області.
Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Вдень у місті Первомайськ загорівся гараж на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували вогнеборці на площі 15 квадратних метрів та не допустили перекидання вогню на житловий будинок і літню кухню.
Тричі вчора горіли сухостої та сміття на відкритих територіях. Події стались у Миколаєві, селі Брід Синюхинобрідської громади, селі Мішково-Погорілове.
Загалом від ДСНС на гасіння залучались 12 рятувальників, 4 спецавтомобілі. В одному з епізодів пожежу гасили вогнеборці місцевої пожежної охорони.
Нагадаємо, днями у Миколаєві спалахнув вогонь у квартирі житлової дев'ятиповерхівки через коротке замикання.
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Протягом доби 5 квітня вогнеборці чотири рази залучались до гасіння пожеж, які виникли в Миколаївській області.
Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Вдень у місті Первомайськ загорівся гараж на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували вогнеборці на площі 15 квадратних метрів та не допустили перекидання вогню на житловий будинок і літню кухню.
Тричі вчора горіли сухостої та сміття на відкритих територіях. Події стались у Миколаєві, селі Брід Синюхинобрідської громади, селі Мішково-Погорілове.
Загалом від ДСНС на гасіння залучались 12 рятувальників, 4 спецавтомобілі. В одному з епізодів пожежу гасили вогнеборці місцевої пожежної охорони.
Нагадаємо, днями у Миколаєві спалахнув вогонь у квартирі житлової дев'ятиповерхівки через коротке замикання.