Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У понеділок, 15 квітня, вогнеборці чотири рази залучались для ліквідації пожеж в природних екосистемах Миколаївської області, з них тричі горів очерет, який навмисно підпалили.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

На Миколаївщині горів очерет. Фото: ДСНС у Миколаївській області На Миколаївщині горів очерет. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що епізоди зареєстровані у селі Подимове Веснянської територіальної громади Миколаївського району, селі Малодворянка Єланецької територіальної громади Вознесенського району, селі Криве Озеро-2 Кривоозерської громади Первомайського району, селищі міського типу Казанка Казанківської територіальної громади Баштанського району.

За інформацією ДСНС, загальна площа пожеж склала майже 5 гектарів.

Нагадаємо, що минулої доби, 25 лютого, миколаївські вогнеборці ліквідували вісім пожеж в екосистемах області. Горіли суха трава, чагарники та очерет на відкритих територіях Миколаївського, Первомайського, Вознесенського районів області та у Миколаєві. Відстань, яку пройшов вогонь, склала понад 6,5 гектарів.