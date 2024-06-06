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У Хмельницькій області після атаки ворожих «Шахедів» спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів. Пожежники намагаються її загасити.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Ворожі безпілотники атакували регіон вночі.

«Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий «Шахед». Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті», — зазначив Сергій Тюрін.

На місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих не має, запевнив голова ОВА.

Нагадаємо, що впродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, а у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.