На пожежі у Миколаєві постраждали літня жінка та тримісячна дитина / Фото: ДСНС

У Миколаєві 3 березня виникла пожежа девʼятиповерхового будинку на вулиці Оберегова.

Займання сталося в тамбурі на пʼятому поверсі, повідомили Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

За даними рятувальників, в результаті пожежі утворилось сильне задимлення, яке розповсюдилось на нижні й верхні поверхи.

Під час поквартирного обходу вогнеборці разом із медиками в одній з квартир виявили маломобільну 79-річну жінку, яка надихалась димом. Постраждалу евакуювали та госпіталізували.

В одній з квартир на верхньому поверсі, куди також дістався дим, медики оглянули родину та рекомендували госпіталізувати їх тримісячну дитину, яка за зовнішнім оглядом мала ознаки отруєння продуктами горіння.

Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 10 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.

Від ДСНС залучили 15 вогнеборців та 4 спецавтомобілі. Також на місці працювали бригада АТ «Миколаївобленерго», правоохоронні органи та медики.

Нагадаємо, миколаївські рятувальники 2 березня загасили 7 пожеж: горіло сміттєзвалище та суха трава.