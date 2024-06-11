Підозрювана в колабораціанізмі донька ексмера Полтави. Фото: СБУ

СБУ затримала 36-річну доньку колишнього міського голови Полтави, яка співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.

Про це повідомили в пресслужбах СБУ та Офіс генерального прокурора України.

Як повідомляє СБУ, правопорушниця володіє рекламним агентством у Санкт-Петербурзі, яке брало участь у PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія». Напередодні дня голосування її компанія встановила сотні рекламних стендів та бордів для поширення прокремлівської агітації.

За даними слідчих, жінка, проживаючи в Києві дистанційно управляла рекламним бізнесом в РФ. Лише за співпрацю з виборчим штабом партії кремля вона отримала прибуток у понад 35 мільйонів рублів.

Докази, зібрані слідством під час обшуків. Фото: СБУ Докази, зібрані слідством під час обшуків. Фото: СБУ Докази, зібрані слідством під час обшуків. Фото: СБУ

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах жінки правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність про співпрацю з РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України завершила розслідування щодо депутатки Херсонської обласної ради. Справу передано до суду.