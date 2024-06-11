СБУ затримала 36-річну доньку колишнього міського голови Полтави, яка співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.
Про це повідомили в пресслужбах СБУ та Офіс генерального прокурора України.
Як повідомляє СБУ, правопорушниця володіє рекламним агентством у Санкт-Петербурзі, яке брало участь у PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія». Напередодні дня голосування її компанія встановила сотні рекламних стендів та бордів для поширення прокремлівської агітації.
За даними слідчих, жінка, проживаючи в Києві дистанційно управляла рекламним бізнесом в РФ. Лише за співпрацю з виборчим штабом партії кремля вона отримала прибуток у понад 35 мільйонів рублів.
Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах жінки правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність про співпрацю з РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України завершила розслідування щодо депутатки Херсонської обласної ради. Справу передано до суду.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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СБУ затримала 36-річну доньку колишнього міського голови Полтави, яка співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.
Про це повідомили в пресслужбах СБУ та Офіс генерального прокурора України.
Як повідомляє СБУ, правопорушниця володіє рекламним агентством у Санкт-Петербурзі, яке брало участь у PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія». Напередодні дня голосування її компанія встановила сотні рекламних стендів та бордів для поширення прокремлівської агітації.
За даними слідчих, жінка, проживаючи в Києві дистанційно управляла рекламним бізнесом в РФ. Лише за співпрацю з виборчим штабом партії кремля вона отримала прибуток у понад 35 мільйонів рублів.
Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах жінки правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність про співпрацю з РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України завершила розслідування щодо депутатки Херсонської обласної ради. Справу передано до суду.