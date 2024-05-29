Начальниця управління охорони здоров’я Херсонської міської ради, фото з відкритих джерел

Служба безпеки України завершила розслідування щодо депутатки Херсонської обласної ради. Справу передано до суду.

Про це у Facebook повідомила прокуратура Херсонщини.

Нагадаємо що жінці інкримінували колабораціонізм. За інформацією слідства, вона пішла на співпрацю з росіянами влітку 2022 року.

У виданні МОСТ повідомляють, що йдеться про Світлану Межерицьку. Вона була обрана до облради від партії «Наш край», яку на Херсонщині очолював зрадник України Віталій Булюк. Нині є заступником зрадника Володимира Сальдо.

Як стверджує слідство, росіяни призначили жінку начальником управління охорони здоров’я департаменту соціальної політики окупаційної адміністрації Херсона. Світлана Межерицька працювала на росіян під псевдонімом.

Вона налагоджувала роботу медичних закладів за стандартами і протоколами Росії. За це Межерицькій загрожує від 5 до 10 років в’язниці (з додатковими обмеженнями та конфіскацією майна або без такої). Вона перебуває під вартою.

Про затримання Світлани Межерицької стало відомо у березні 2024 року.

Світлана Межерицька у 2010 році обралась до Херсонської міської ради від Комуністичної партії України. Була членкинею комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

У 2012 році була призначена головою управління охорони здоров’я Херсонської міської ради.

У 2020 році обралась до Херсонської обласної ради від партії «Наш край».

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки затримала дев’ятьох людей, які підозрюються у співпраці з агресором під час окупації правого берега Херсонщини.