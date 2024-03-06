Прем'єр-міністр Болгарії подає у відставку. Фото: AP

У вівторок, 5 березня, прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав заяву про відставку свого уряду.

Про це повідомляє BTA.

Зазначимо, заяву про відставку він подав на день раніше від запланованого терміну в рамках узгодженої раніше ротації.

Згідно з домовленістю, досягнутою на початку червня 2023 року між двома найбільшими групами в чинному парламенті «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» (ПО-ДБ) і ГЕРБ-СДС, Ніколай Денков і віцепрем'єрка Марія Габріель мали зайняти посади прем'єр-міністра та віцепрем'єр-міністра протягом дев’ятимісячного періоду.

За дотримання цієї домовленості обидві парламентські групи, а також «Рух за права і свободи» проголосували за призначення кабінету Денкова на посаду 6 червня 2023 року. Ротація мала відбутися 6 березня 2024 року.

Як зазначає видання, найближчими днями можуть визначити, чи отримає Болгарія новий уряд, чи відбудуться дострокові парламентські вибори в червні разом із виборами до Європейського парламенту в країні 9 червня.

Нагадаємо, Болгарія розпочала відправлення Україні 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ відповідно до укладеної минулого року угоди.

Зазначимо, 8 грудня 2023 року, парламент Болгарії подолав вето президента на відправку Україні бронетехніки в якості допомоги.