

Болгарія розпочала відправлення Україні 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ відповідно до укладеної минулого року угоди.

Про це пише місцеве інформагентство BGNES та міністр оборони країни Тодор Тагарев.

«Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання Україні БТР МВС», — написав чиновник.

Видання пише, що напередодні Тагарев казав, що техніка досі перебуває в Болгарії, оскільки її транспортування дорого коштуватиме для держави, хоч сума й «посильна». Він запевняв, що до логістичної операції вже вирішили залучити три міністерства країни.

«Міністерство шукатиме можливість, щоб транспортування профінансувала одна з країн-учасниць «Рамштайн», — раніше заявляв міністр.

Бронетранспортер від Болгарії для України, фото з Facebook Тодора Тагарева

Мова йде про БТР-60, які були понад 40 років тому придбані для внутрішніх військ, але майже не використовувались.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року, парламент Болгарії подолав вето президента на відправку Україні бронетехніки в якості допомоги.