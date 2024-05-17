Ліквідація пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській області

На Миколаївщині 16 травня та в ніч на 17 вогнеборці шість разів залучались до ліквідації різного роду пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

За даними ДСНС, два рази вчора горіли житлові будинки, також вдень зайнялась дерев'яна лазня на території приватного домоволодіння, а вночі автомобіль ВАЗ 2107. Інші 3 епізоди — це пожежі сухостоїв на відкритих територіях.

Зокрема, від вогню вбережено два житлові будинки та одну господарчу споруду.

Від ДСНС залучались понад 20 вогнеборців і 7 спецавтомобілів. В одному з епізодів приборкувати вогонь допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони «Софіївка».

Нагадаємо як через пожежу на Миколаївщині госпіталізували 12-річного хлопця.