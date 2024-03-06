Біля Тиси затримали 11 чоловіків. Фото: ДПСУ

Вчора, 5 березня, наряд відділу прикордонної служби «Тячів» Мукачівського загону припинили декілька спроб порушення річкової ділянки кордону з Румунією.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Біля Тиси затримали 11 ухилянтів. Фото: ДПСУ Біля Тиси затримали 11 ухилянтів. Фото: ДПСУ

Зазначається, що військовослужбовці спершу виявили поблизу Тиси виявили групу з семи чоловіків. На законні вимоги прикордонників зупинитися, порушники кинулися навтьоки. П’ятеро з них стрибнули у воду. Згодом, троє одразу повернулися і спробували сховатися у чагарниках, оскільки зрозуміли наскільки глибока та стрімка річка. Двох інших довелось рятувати прикордонникам. Ще двох знайшли за допомогою безпілотника.

Затриманими виявились жителі Тернопільщини, Сумщини, Харківщини, Рівненщини та Київщини. Чоловіки зізналися, що скористалися послугами переправників, яким кожен із них мав заплатити від 4 до 8,5 тисяч доларів США.

Крім цієї групи, учора прикордонники відділу «Тячів» біля Тиси затримали трьох чоловіків, які є жителями Кіровоградщини, Київщини та Харківщини. Ще один порушник кордону – киянин – на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Військовослужбовці Держприкордонслужби надали йому допомогу, доставили в лікарню, де травмованому діагностували закритий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.

Стосовно усіх затриманих порушників прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене статті 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Правову оцінку їхнім діям надаватиме суд.

Нагадаємо, 8 лютого, на Закарпатті, неподалік від кордону з Угорщиною, прикордонники зупинили два мікроавтобуси з 40 чоловіками. 38 з них намагалися незаконно перетнути кордон.

Також, на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.