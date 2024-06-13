Шахраї / Ілюстративне фото з відкритих джерел

У вівторок 11 червня до Миколаївського районного управління поліції звернувся 84-річний чоловік з повідомленням про те, що його ошукали на понад 150 тисяч гривень.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, чоловік розказав, що на його мобільний зателефонував нібито працівник банку та повідомив, що в іншому населеному пункті з його карткового рахунку намагаються зняти гроші. Щоб не втратити кошти чоловіку необхідно перерахувати гроші на інший рахунок, надавши для цього згоду іншому працівнику банківської установи.

За словами чоловіка, після цього йому зателефонував нібито працівник банку та запитав підтвердження переказу грошових коштів з його картки, на що він погодився. Через деякий час із банківського рахунку чоловіка здійснили декілька транзакцій із переказом грошей на загальну суму 151 246 гривень.

У поліції наголосили, що справжні працівники банківських установ під час телефонного дзвінка не уточнюють особистих або даних рахунку, не просять здійснювати будь-які операції, не пропонують послуги чи підтвердження в мобільному застосунку та не вимагають надати динамічний пароль, що надходить в смс.

Нагадаємо, на Миколаївщині псевдобанкіри ошукали жінок на 101 тисячу гривень.