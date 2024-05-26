Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що від початку 2024 року окупаційні війська Росії скинули по території України майже 10 тисяч керованих авіаційних бомб.
Про це він написав у Facebook, коментуючи удар РФ по «Епіцентру» у Харкові 25 травня.
«Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення. Наша країна потребує більше сучасних систем ППО та авіації. Ми щодня і за кожної нагоди говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів», — ідеться у дописі.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста. Наразі кількість загиблих внаслідок удару зросла до 16 осіб.
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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що від початку 2024 року окупаційні війська Росії скинули по території України майже 10 тисяч керованих авіаційних бомб.
Про це він написав у Facebook, коментуючи удар РФ по «Епіцентру» у Харкові 25 травня.
«Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення. Наша країна потребує більше сучасних систем ППО та авіації. Ми щодня і за кожної нагоди говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів», — ідеться у дописі.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста. Наразі кількість загиблих внаслідок удару зросла до 16 осіб.