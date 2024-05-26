Керована авіабомба. Фото для ілюстрації

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що від початку 2024 року окупаційні війська Росії скинули по території України майже 10 тисяч керованих авіаційних бомб.

Про це він написав у Facebook, коментуючи удар РФ по «Епіцентру» у Харкові 25 травня.

«Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення. Наша країна потребує більше сучасних систем ППО та авіації. Ми щодня і за кожної нагоди говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів», — ідеться у дописі.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста. Наразі кількість загиблих внаслідок удару зросла до 16 осіб.