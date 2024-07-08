Через проведення ремонтних робіт ряд вулиць у Миколаєві залишиться без світла.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Без світла з 8:00 до 18:00 будуть споживачі за адресами:

провулок Парковий;

вулиця Берегова;

вулиця Лагерна;

вулиця Новоодеська;

проспект Героїв України;

вулиця 79 Бригади;

провулок Такелажний;

провулок Тимошенка;

провулок Центральний;

провулок Південний;

вулиця Чайковського;

вулиця Передова;

вулиця Південна;

вулиця Залізнична.

З 9:00 до 18:00:

вулиця Димова;

вулиця Червоноармійська;

вулиця В. Станка;

вулиця Річкова;

вулиця Народна;

вулиця Павлова.

З 9:00 до 17:00:

вулиця Озерна;

вулиця Лазурна.

Нагадаємо також в «Миколаївобленерго» опублікували графік погодинних відключень для черг на понеділок, 8 липня.