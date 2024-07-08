Через проведення ремонтних робіт ряд вулиць у Миколаєві залишиться без світла.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Без світла з 8:00 до 18:00 будуть споживачі за адресами:
З 9:00 до 18:00:
З 9:00 до 17:00:
Нагадаємо також в «Миколаївобленерго» опублікували графік погодинних відключень для черг на понеділок, 8 липня.
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Через проведення ремонтних робіт ряд вулиць у Миколаєві залишиться без світла.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Без світла з 8:00 до 18:00 будуть споживачі за адресами:
З 9:00 до 18:00:
З 9:00 до 17:00:
Нагадаємо також в «Миколаївобленерго» опублікували графік погодинних відключень для черг на понеділок, 8 липня.