В Балабанівському лісі, 4 травня, загорілось два гектари хвойного настилу.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Близько 17:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу хвойної підстилки на території Балабанівського лісового урочища.
О 18:20 пожежу локалізували на площі 2 гектари. Триває ліквідація. На місці також працюють робітники лісгоспу на пристосованій техніці.
Нагадаємо, що миколаївські рятувальники загасили 7 пожеж: горіло сміттєзвалище та суха трава.
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В Балабанівському лісі, 4 травня, загорілось два гектари хвойного настилу.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Близько 17:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу хвойної підстилки на території Балабанівського лісового урочища.
О 18:20 пожежу локалізували на площі 2 гектари. Триває ліквідація. На місці також працюють робітники лісгоспу на пристосованій техніці.
Нагадаємо, що миколаївські рятувальники загасили 7 пожеж: горіло сміттєзвалище та суха трава.