Ліквідація пожежі в Балабанівському лісі

В Балабанівському лісі, 4 травня, загорілось два гектари хвойного настилу.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Близько 17:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу хвойної підстилки на території Балабанівського лісового урочища.

О 18:20 пожежу локалізували на площі 2 гектари. Триває ліквідація. На місці також працюють робітники лісгоспу на пристосованій техніці.

Ліквідація пожежі в Балабанівському лісі Ліквідація пожежі в Балабанівському лісі

Ліквідація пожежі в Балабанівському лісі Ліквідація пожежі в Балабанівському лісі

Нагадаємо, що миколаївські рятувальники загасили 7 пожеж: горіло сміттєзвалище та суха трава.