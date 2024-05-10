РФ атакувала Бахмутський та Покровський райони Донеччини, двоє людей загинули / Фото: Донецька обласна прокуратура

Через російські атаки на місто Часів Яр та на село Єлизаветівка Покровського району загинуло двоє людей, ще двоє — поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 10 травня окупаційні війська атакували Часів Яр. Від влучання засобів ураження по одній з вулиць дістали поранення 65-річна матір та її син 34 років. Також пошкоджені житлові будинки.

Крім того, під приціл армії РФ потрапило село Єлизаветівка Покровського району, внаслідок чого загинули двоє цивільних — 49-річний чоловік й жінка 64 років. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт зі ствольної артилерії.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби диверсійно-розвідувальних груп РФ прорвати кордон.