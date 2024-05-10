Наслідки обстрілів Харківщини 2022 року. Фото: Олег Синєгубов

Російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби диверсійно-розвідувальних груп РФ прорвати кордон.

Олег Синєгубов наголосив, що Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра.

«Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки», — написав він.

Мешканців прикордонних населених пунктів закликають бути в укриттях.

Нагадаємо, в ніч на 10 травня, о 03:20, російські війська завдали удар по місту Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.