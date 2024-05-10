Російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби диверсійно-розвідувальних груп РФ прорвати кордон.
Олег Синєгубов наголосив, що Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра.
«Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки», — написав він.
Мешканців прикордонних населених пунктів закликають бути в укриттях.
Нагадаємо, в ніч на 10 травня, о 03:20, російські війська завдали удар по місту Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби диверсійно-розвідувальних груп РФ прорвати кордон.
Олег Синєгубов наголосив, що Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра.
«Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки», — написав він.
Мешканців прикордонних населених пунктів закликають бути в укриттях.
Нагадаємо, в ніч на 10 травня, о 03:20, російські війська завдали удар по місту Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.