У Вовчанську Харківської області, після обстрілу з боку РФ, рятувальники дістали з-під завалів приватного житлового будинку тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ. З-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували тіло чоловіка 1956 року народження», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби над Миколаївщиною сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ворожі крилаті ракети.
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У Вовчанську Харківської області, після обстрілу з боку РФ, рятувальники дістали з-під завалів приватного житлового будинку тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ. З-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували тіло чоловіка 1956 року народження», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби над Миколаївщиною сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ворожі крилаті ракети.