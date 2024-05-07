Центральний районний суд Миколаєва у понеділок, 6 травня, арештував без права внесення застави підозрюваного у вбивстві людини.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Миколаївщини, інцидент стався 3 травня близько 23:26 біля магазину по вулиці Архітектора Старова. Внаслідок конфлікту підозрюваний наніс ножові поранення двом мешканцям, один з яких загинув на місці події.

Сам фігурант з місця події втік, але поліції вдалось його розшукати. Як розповіли «НикВести» джерела в правоохоронних органах, 42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

«На місці події поліцейські з’ясували, що під час виниклого конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків отримали ножові поранення. Один із потерпілих помер на місці події, іншого - медики госпіталізували. Зловмисник втік. Фігурант був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ознаками злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство двох або більше осіб», - йдеться у повідомленні поліції Миколаївської області.

Слідство триває. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Суд відправив в ізолятор підозрюваного у вбивстві в Миколаєві, фото поліції Суд відправив в ізолятор підозрюваного у вбивстві в Миколаєві, фото поліції

Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах. Наразі він знаходиться у реанімаційному відділенні однієї з лікарень міста.

Зазначимо, що у тексті орієнтування, за яким правоохоронці розшукували підозрюваних у вбивстві і який є у редакції «НикВести», також зазначався житель Миколаєва Денис Бакланов. У 2013 році він перешкоджав діяльності журналістів нашого видання, які фіксували дорожньо-транспортну пригоду у центрі міста. Денис Бакланов є братом Станіслава Бакланова, який на той час займав посаду заступника начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОП) у Миколаївській області. Тоді суд визнав Дениса Бакланова винним по частині 1 статті 171, та частині 1 статті 365 Кримінального кодексу України. Згідно з публічними даними, зараз Станіслав Бакланов очолює відділ оперативних розробок управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Миколаєві.

За даними обвинувачення, у жовтні 2017 року Юрій Богомятков завдав 15 ножових поранень миколаївському спортсмену. Під час суду Юрій Богомятков неодноразово наносив собі ушкоджень під час розгляду справи. У лютому 2019 року Богомятков вчергове порізав собі вени. До цього в СІЗО він зашив собі рот.

У березні 2022 року Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення звільнити з-під варти рецидивіста Юрія Богомяткова, оскільки той виявив бажання вступити до лав Збройних Сил України. Контроль за виконанням рішення суд залишив за собою.

Юрій Богомятков звинувачується у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України («Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого»), частиною 2 статті 345 КК України («Загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») 121 КК України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

Варто зазначити, що Юрій Богомятков уже був двічі судимий за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Він відомий як один із вбивць далекобійника Олега Шевчука: у січні 2013 року група осіб побила Шевчука біля магазину та далекобійник помер від отриманих травм. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у скоєнні цього злочину, проте прокуратура двох відразу ж відпустила, а двом двом Центральний районний відмовився обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У результаті за вбивство Шевчука засудили лише Богомяткова. Потім засуджений подав заяву про перерахунок терміну його ув'язнення згідно із «законом Савченко», через що звільнився набагато раніше.