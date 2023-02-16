Юрій Богомятков, архівне фото НикВести

Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення звільнити з-під варти Володимира Шорнікова, підозрюваного в замаху на місцевого бізнесмена Михайла Тітова, та рецидивіста Юрія Богомяткова, оскільки ті виявили бажання вступити до лав Збройних Сил України.

Про це повідомляють «НикВести».

У вівторок, 15 лютого, під час своєї пресконференції очільник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак повідомив, що дійсно у березні 2022 року ухвалою Центрального районного суду було змінено запобіжний захід фігурантів кримінальних справ. Контроль за виконанням рішення суд залишив за собою.

Продовження розгляду кримінальних справ, де вони є підозрюваними, відновиться після того, як ті будуть демобілізовані.

— На початку березня дійсно запобіжний заход як одного фігуранта кримінальнго провадження, так і іншого було змінене за рішенням суду. Контроль за їх виконанням покладено безпосередньо на суд. Судове провадження у них зараз зупинене. Оскільки вони безпосередньо перебувають в лавах Збройних сил України та проходять (службу, - прим.). Щойно вони повернуться, буде відновлено судовий розгляд цього провадження. З приводу контролю, це суд залишив за собою. Ні за органами прокуратури, ні за Національною поліцією, - зазначив Дмитро Казак.

За інформацією «НикВести», мова йде саме про Володимира Шорнікова та Юрія Богомяткова. Вони мають надати суду докази своєї участі у захисті України у лавах Збройних Сил України або підрозділів територіальної оборони.

Зміни щодо можливості звільнення з-під варти фігурантів кримінальних проваджень було внесено до Кримінально-процесуального кодексу України. Для цього фігурант кримінального провадження може звернутися з відповідним клопотанням до прокурора.

— Офіційно до нас не зверталися, і відповідні клопотання не розглядалися. Але під час обрання чи зміни запобіжних заходів у нас 13 осіб звільнені, з них на 11 покладено обов’язок стати на відповідний військовий облік, – зазначив Дмитро Казак.

Як відомо, у квітні 2020 року в Миколаєві було скоєно замах на вбивство місцевого «авторитетного» бізнесмена Михайла Тітова, відомого в певних колах як Мультик. У Тітова було здійснено постріл з карабіна «Сайга». У жовтні 2021 року був затриманий раніше судимий місцевий Володимир Шорніков за підозрою у замаху на Михайла Тітова. Також Шорніков фігурує у справі про шахрайство.

Як відомо, угруповання здирників, яке в лютому 2021 року затримали в Миколаєві, погрозами вбивства вимагало гроші для наповнення «каси» кримінальних кіл регіону. Правоохоронці задокументували факт вибивання майже 37 тисяч доларів. НикВести повідомляли, що серед затриманих опинилися рецидивіст Юрій Богомятков, який завдав 15 ножових поранень миколаївському спортсмену пауерліфтеру Владиславу Гуртовенко.

Вночі 11 жовтня 2017 року біля магазину на вулиці Архітектора Старова в Миколаєві на 22-річного майстра спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Владислава Гуртовенка напали двоє грабіжників, йому завдали 15 ножових поранень. Одного із підозрюваних затримали, другим підозрюваним у цьому злочині був Юрій Богомятков, якого оголосили у розшук. 9 лютого 2018 року підозрюваного Богомяткова затримали.

Спортсмен із Миколаєва Владислав Гуртовенко, якому Богомятков завдав 15 ножових поранень, розповів, що друзі обвинуваченого намагалися вирішити з ним питання без суду .

Щодо Юрія Богомяткова, то у червні 2020 року вийшов із Миколаївського СІЗО під заставу у 100 тисяч гривень.

Юрій Богомятков звинувачується у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України («Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого»), частиною 2 статті 345 КК України («Загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») 121 КК України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

Варто зазначити, що Юрій Богомятков уже був двічі судимий за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Він відомий як один із вбивць далекобійника Олега Шевчука: у січні 2013 року група осіб побила Шевчука біля магазину та далекобійник помер від отриманих травм. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у скоєнні цього злочину, проте прокуратура двох відразу ж відпустила, а двом двом Центральний районний відмовився обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У результаті за вбивство Шевчука засудили лише Богомяткова. Потім засуджений подав заяву про перерахунок терміну його ув'язнення згідно із «законом Савченко», через що звільнився набагато раніше.

У лютому 2021 року суд Центральний районний суд обрав Юрію Богомяткову та Володимиру Шорникову запобіжний захід у вигляді арешту без права виходу під заставу.

У лютому 2022 року Юрій Богомятков, щодо якого у Центральному суді зараз розглядається кілька кримінальних проваджень, заявив, що за рахунок нього правоохоронці «закривають показники».