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На даний момент відомо про 31 українського журналіста, викраденого ворогом і утримуваного в полоні на території Російської Федерації.

Про це повідомила виконавча директорка ГО «Медійна ініціатива за права людини» Тетяна Катриченко на пресконференції у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Станом на сьогодні медійна ініціатива за права людини встановила 31 медійника, викраденого Росією на окупованих територіях України. У багатьох випадках доля цих людей залишається невідомою. Інформацію про їхнє місце перебування і стан здоров'я не можуть отримати ані рідні, ані правозахисники», – повідомила Тетяна Катриченко.

Вона зазначила, що організація досліджує випадки затримання цивільних громадян України на окупованих територіях, включаючи журналістів.

Нагадаємо, у Миколаєві щотижня відбувається мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових.