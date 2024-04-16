Обстріл Херсонщини / Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Поранені дві людини, серед них — дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокамʼянку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені девʼять приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

Крім того, додав Олександр Прокудін, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією області 2 «Shahed-131/136».