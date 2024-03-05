Наслідки атаки РФ по Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

Зранку 5 березня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Як зазначається, внаслідок цього отримав поранення 76-річний чоловік. Наразі він ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Інформація уточнюється.

Також за минулу добу російські війська девʼять разів обстріляли населені пункти в Антонівці, Придніпровському та Херсоні.

Зокрема, у місті пошкоджені два багатоповерхових будинки, будівлю освітнього закладу та два цивільних автомобілі.

Нагадаємо, росіяни знову обстріляли Куцурубський та Очаківський райони Миколаївської області.

У ніч проти 5 березня українські військові збили 18 із 22 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну. Ворог випустив 22 «Шахеди» з району Балаклави, що в Криму. У результаті бойової роботи сили протиповітряної оборони знищили 18 безпілотників у межах Одеської області.