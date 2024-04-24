Дим у небі після удару. Фото: Суспільне Одеса

У середу, 24 квітня, близько 7 години ранку, росіяни нанесли ракетний удар по Одесі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню.

Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Нагадаємо, у середу, 24 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Постраждали житлові будинки та авто.