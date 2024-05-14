Обстріл Харківщини / Архівне фото ДСНС

Сьогодні, 14 травня, росіяни здійснили обстріл Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. У Вовчанську та селі Гатище загинули двоє місцевих жителів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, об 11:55 росіяни обстріляли Вовчанськ, унаслідок чого загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.

Олег Синєгубов зауважив, що окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння.

Також російські війська 14 травня вдарили по Харкову двома керованими авіаційними бомбами. Постраждали двоє людей. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська завдали ракетного удару по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.