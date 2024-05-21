Росармія обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини. Фото: Сергій Нужненко, Радіо Свобода

Минулої доби російські війська атакували 15 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Станіслав, Інженерне, Дніпровське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Томарине, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено сім багатоповерхівок та сім приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосну станцію та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили над територією області три «Шахеди».

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.