У ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що один з безпілотників упав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охоронницю, вона не постраждала.
За інформацією ОВА, під завалами рятувальники виявили тіла 3 загиблих людей. Пошуково-рятувальна операція завершена.
Росіяни випустили по Одесі дрони типу Shahed та ракети типу Х-31П і Х-22. Українські сили ППО знищили 9 безпілотників-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.
Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.
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У ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що один з безпілотників упав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охоронницю, вона не постраждала.
За інформацією ОВА, під завалами рятувальники виявили тіла 3 загиблих людей. Пошуково-рятувальна операція завершена.
Росіяни випустили по Одесі дрони типу Shahed та ракети типу Х-31П і Х-22. Українські сили ППО знищили 9 безпілотників-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.
Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.