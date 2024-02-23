Наслідки атаки РФ на Одесу. Фото: Сили оборони півдня

У ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Ворожа атака на Одесу, 23 лютого, 2024 року. Фото: Сили оборони півдня Ворожа атака на Одесу, 23 лютого, 2024 року. Фото: Сили оборони півдня Ворожа атака на Одесу, 23 лютого, 2024 року. Фото: Сили оборони півдня

Зазначається, що один з безпілотників упав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охоронницю, вона не постраждала.

За інформацією ОВА, під завалами рятувальники виявили тіла 3 загиблих людей. Пошуково-рятувальна операція завершена.

Росіяни випустили по Одесі дрони типу Shahed та ракети типу Х-31П і Х-22. Українські сили ППО знищили 9 безпілотників-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.