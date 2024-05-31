Обстріл Херсону. Фото з відкритих джерел

Вчора, 30 травня, російська армія здійснила удари по 22 населених пунктах Херсонської області.Через російську агресію одна людина загинула.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександ Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Іванівка, Велетенське, Олександрівка, Червоний Маяк, Михайлівка, Антонівка, Берислав, Білозерка, Вірівка, Бургунка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Качкарівка, Придніпровське, Львове і Херсон.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дев'ять приватних будинків.

Також зафіксовані влучання у навчальний заклад, виправну установу, газопровід та приватний автомобіль.

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область.