Протягом минулої доби російські війська кілька разів обстріляли Херсон, внаслідок чого постраждали троє людей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни обстріляли Садове, Придніпровське, Антонівку, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берислав, Золоту Балку, Шляхове, Білозерку, Новоберислав, Михайлівку, Качкарівку, Станіслав та місто Херсон.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 6 приватних будинків», – йдеться у повідомленні.
Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, торговельний центр, заклад громадського харчування, перукарню, господарські споруди, гаражне приміщення та приватний автомобіль.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Протягом минулої доби російські війська кілька разів обстріляли Херсон, внаслідок чого постраждали троє людей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни обстріляли Садове, Придніпровське, Антонівку, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берислав, Золоту Балку, Шляхове, Білозерку, Новоберислав, Михайлівку, Качкарівку, Станіслав та місто Херсон.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 6 приватних будинків», – йдеться у повідомленні.
Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, торговельний центр, заклад громадського харчування, перукарню, господарські споруди, гаражне приміщення та приватний автомобіль.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».