Вчора, 14 червня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна — отримала поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під ворожими обстрілами опинилися Новокаїри, Тягинка, Дудчани, Станіслав, Велетенське, Качкарівка, Олександрівка, Білозерка, Берислав, Янтарне, Бургунка, Кізомис, Ольгівка, Львове, Токарівка, Придніпровське, Новодмитрівка та місто Херсон.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків.
«Було зафіксоване влучання в автомийку, автомобільний гараж, екскаватор та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 14 червня, російська армія тричі обстріляла громади Миколаївської області. Зафіксовано пошкодження.
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Вчора, 14 червня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна — отримала поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під ворожими обстрілами опинилися Новокаїри, Тягинка, Дудчани, Станіслав, Велетенське, Качкарівка, Олександрівка, Білозерка, Берислав, Янтарне, Бургунка, Кізомис, Ольгівка, Львове, Токарівка, Придніпровське, Новодмитрівка та місто Херсон.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків.
«Було зафіксоване влучання в автомийку, автомобільний гараж, екскаватор та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 14 червня, російська армія тричі обстріляла громади Миколаївської області. Зафіксовано пошкодження.