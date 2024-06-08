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У ніч проти суботи, 8 червня, російська армія запустила по території України 13 ударних безпілотників та авіаційну ракету Х-59. Українська ППО знищила ракету та 9 дронів

Про це йдеться у повідомленні командувача Повітряних Сил Миколи Олещука.

«У ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області рф, здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з районів Курську та мису Чауда, Крим», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять «шахедів» і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що в ніч на 7 червня над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотники.