Знищене депо та відділення «Нової пошти». Фото: Facebook

В Одесі російські ракети вдарили по депо та відділенню «Нової пошти». Знищено 15,5 тонн замовлень на майже 3 мільйони гривень

Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти».

Зазначається, що у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 мільйони гривень. Разом з тим компанія обіцяє компенсувати клієнтам оціночну вартість посилок.

«Російською ракетою було знищено 15,5 тонн замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для домашніх улюбленців, ліками й посилками», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 1 травня ворог атакував Одесу балістичними ракетами, відомо про 14 постраждалих.

Російські окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти». У пресслужбі «Нової пошти» відреагували на удар та зазначили, що серед співробітників загиблих та постраждалих немає.