Увечері 1 травня ворог атакував Одесу балістичними ракетами, відомо про 13 постраждалих.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа», – написав він.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.
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Увечері 1 травня ворог атакував Одесу балістичними ракетами, відомо про 13 постраждалих.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа», – написав він.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.