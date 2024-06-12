В Херсонській області ворог атакував FPV-дроном автомобіль поліції. Троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє Національна поліція.
Росіяни вдарили дроном типу FPV по службовому автомобілю поліцейських у Нововоронцовці. Внаслідок вибуху авто повністю знищено.
За даними пресслужби, працівники поліції не постраждали.
Нагадаємо, як росіяни вдарили по підприємству у Херсоні, від поранень загинув чоловік.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В Херсонській області ворог атакував FPV-дроном автомобіль поліції. Троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє Національна поліція.
Росіяни вдарили дроном типу FPV по службовому автомобілю поліцейських у Нововоронцовці. Внаслідок вибуху авто повністю знищено.
За даними пресслужби, працівники поліції не постраждали.
Нагадаємо, як росіяни вдарили по підприємству у Херсоні, від поранень загинув чоловік.