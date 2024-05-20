Наслідки ворожої атаки по підприємству Херсона / Скрин з відео Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська 20 травня завдали удару по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого загинув чоловік. Ще одна людина дістала поранення.

Росіяни завдали удару по одному із підприємств міста, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

«Наразі відомо про одного загиблого та одного постраждалого. Від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Мої співчуття рідним вбитого», — написав очільник області.

За його словами внаслідок обстрілу також травмований 72-річний чоловік. З мінно-вибуховою травмою його шпиталізували. Наразі медики його дообстежують.

Нагадаємо, що 19 травня росіяни атакували Херсонщину. Внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області поранені вісім людей.

Також у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.