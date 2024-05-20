Росіяни знову атакували Херсонщину. Внаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області поранені вісім людей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новокаїри, Нововоронцовка, Новорайськ, Берислав, Золота Балка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Михайлівка, Микільське, Тягинка, Антонівка, Станіслав, Садове, Зимівник, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 21 приватний будинок.
«Також були зафіксовані влучання в об'єкти комунальної та сільськогосподарської інфраструктури. Побиті господарська споруда, гаражі та три приватних автомобілі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.
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Росіяни знову атакували Херсонщину. Внаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області поранені вісім людей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новокаїри, Нововоронцовка, Новорайськ, Берислав, Золота Балка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Михайлівка, Микільське, Тягинка, Антонівка, Станіслав, Садове, Зимівник, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 21 приватний будинок.
«Також були зафіксовані влучання в об'єкти комунальної та сільськогосподарської інфраструктури. Побиті господарська споруда, гаражі та три приватних автомобілі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.