У неділю, 3 червня, російська армія знову била по житлових кварталах Херсонської області.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни завдали авіаударів та обстріляли населені пункти Токарівка, Дудчани, Антонівка, Кізомис, Берислав, Новокаїри, Іванівка, Інгулець, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Берегове, Інженерне, Понятівка та Херсон.
Ударів КАБами ворог завдав по Бериславському і Херсонському районах.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в медичний заклад, газогін та приватний автомобіль», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У неділю, 3 червня, російська армія знову била по житлових кварталах Херсонської області.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни завдали авіаударів та обстріляли населені пункти Токарівка, Дудчани, Антонівка, Кізомис, Берислав, Новокаїри, Іванівка, Інгулець, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Берегове, Інженерне, Понятівка та Херсон.
Ударів КАБами ворог завдав по Бериславському і Херсонському районах.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в медичний заклад, газогін та приватний автомобіль», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.