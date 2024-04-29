РФ обстріляла Херсонщину, фото з відкритих джерел

Війська РФ обстріляла село Кізомис Херсонської області. Через атаку помер 60-річний чоловік, який у цей час був на городі.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що поранений унаслідок обстрілу чоловік помер дорогою до лікарні.

«Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях. Тяжкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні» — написав він.

Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства.