Ворожий снаряд у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

29 червня російські військові вбили 67-річного жителя Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Зранку окупанти з безпілотника атакували мешканця Одрадокам’янки. 67-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям», — написав він.

Крім того, ввечері ворог з артилерії обстріляв село Козацьке Каховського району. Внаслідок атаки постраждала 76-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму, уламкове поранення шиї та легені.

«Близько 19:00 росіяни FPV-дроном атакували житловий будинок у Михайлівці Бериславського району. Потерпілих внаслідок вибуху немає», — йдеться в повідомленні.

Водночас Херсонська ОДА повідомила, що в селищі Комишани російські війська поцілили по одному з фермерських господарств. Там під ворожий удар потрапила 63-річна жінка. Вона самостійно звернулась до лікарні по допомогу.

Нагадаємо, впродовж доби, 28 червня, російські військові обстріляли 24 населених пункти в Херсонській області. Через обстріли 4 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.