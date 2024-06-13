Обстріл Херсонської області 12 червня / Фото: Нацполіція

Армія Росії обстріляли село Велетенське Білозерської громади Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що всього було зафіксовано понад 10 прильотів. Через обстріли виникли пожежі. Наразі відомо про одного поранено місцевого жителя. Йому на місці надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, російські війська 12 червня обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області. Били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.

Також 13 червня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.