Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

Російські війська за добу, 21 квітня, обстріляли 6 населених пунктів Херсонської області.

Внаслідок атаки поранення отримало 3 людей, серед них є дитина, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав», — йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу наразі вдалося перекрити, загроз немає.

Нагадаємо, у ніч проти 22 квітня сили протиповітряної оборони збили 5 із 7 ударних безпілотників та один розвідувальний дрон, якими росіяни намагалися атакувати Україну.