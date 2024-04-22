Російські війська за добу, 21 квітня, обстріляли 6 населених пунктів Херсонської області.
Внаслідок атаки поранення отримало 3 людей, серед них є дитина, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав», — йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу наразі вдалося перекрити, загроз немає.
Нагадаємо, у ніч проти 22 квітня сили протиповітряної оборони збили 5 із 7 ударних безпілотників та один розвідувальний дрон, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Російські війська за добу, 21 квітня, обстріляли 6 населених пунктів Херсонської області.
Внаслідок атаки поранення отримало 3 людей, серед них є дитина, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав», — йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу наразі вдалося перекрити, загроз немає.
Нагадаємо, у ніч проти 22 квітня сили протиповітряної оборони збили 5 із 7 ударних безпілотників та один розвідувальний дрон, якими росіяни намагалися атакувати Україну.