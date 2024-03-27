Минулої доби російська армія обстріляла Херсонщину. Внаслідок ударів троє постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстрілював Тягинку, Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Кізомис, Качкарівку, Республіканець, Одрадокам'янку, Золоту Балку, Львове та Херсон.
За інформацією ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду, автобус та автомобіль.
Нагадаємо, що 26 березня ворог знову атакував Миколаївську область.
Минулої доби російська армія обстріляла Херсонщину. Внаслідок ударів троє постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстрілював Тягинку, Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Кізомис, Качкарівку, Республіканець, Одрадокам'янку, Золоту Балку, Львове та Херсон.
За інформацією ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду, автобус та автомобіль.
Нагадаємо, що 26 березня ворог знову атакував Миколаївську область.