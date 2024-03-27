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З юристів – у бровари: як юрисконсульт став директором броварні, чому люди повертаються з-за кордону на робочі місця у прифронтове місто і як працює бізнес у Миколаєві

Він круто змінив життя якраз перед епідемією ковіду: замість столиці обрав місто

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